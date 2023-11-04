العاهل الأردني يؤكد ضرورة مواصلة التنسيق العربي بصوت واحد مع المجتمع الدولي بشأن غزة

السبت 04/نوفمبر/2023 - 02:35 م

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة، مشددا على أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية، اليوم /السبت/ عددا من وزراء الخارجية العرب، الذين يشاركون في "اجتماع عمان" الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة.

وضم اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، كلا من: وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وشدد العاهل الأردني، على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.

وجدد إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، محذرا من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

وأدان العاهل الأردني للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، وخاصة وكالة الأمم المتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأعرب العاهل الأردني عن رفض الأردن التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأشار إلى موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.