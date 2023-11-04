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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بضرورة إدخال الوقود إلى قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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طالب المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور أحمد جبريل، اليوم السبت، بضرورة إدخال الوقود إلى قطاع غزة لضمان استمرار عمل المستشفيات وسيارات الإسعاف. 

وقال جبريل ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية ـ إن الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية من قطاع غزة نفد من بعضها الوقود والبعض الآخر آخذ بالنفاد، مضيفا أن المساعدات الإنسانية حتى وإن وصلت إلى المعبر فإنه لا توجد وسيلة لنقلها إلى داخل القطاع.

وأشار إلى أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع لا تتجاوز 300 شاحنة على مدى 28 يوما من العدوان على القطاع، مقارنة بدخول 100 شاحنة يوميا قبل تلك الأحداث، مؤكدا ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية خاصة في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة سيارات الإسعاف