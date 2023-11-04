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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصحة من العريش: لسنا بحاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي من مدينة العريش أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، أننا لسنا في حاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء، فمستشفياتنا تستوعب الأعداد القادمة من غزة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن إصابات الجرحى الفلسطينيين تتراوح بين كسور وشظايا، وكسور في الجمجمة وبتر في الأطراف، مضيفاً أن هناك أطفالا يصل عمرهم إلى 8 سنوات يعانون من هذه الإصابات.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك 150 سيارة إسعاف بشكل يومي عند معبر رفح استعداداً لاستقبال الحالات المصابة والتعامل معها بالفرز والتشخيص، ثم الانتقال إلى الأماكن المؤهلة.

الدكتور خالد عبد الغفار العريش ر وزير الصحة والسكان سيارة إسعاف