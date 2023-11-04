50 شاحنة جديدة.. التحالف الوطني يواصل جهوده لإيصال المساعدات إلى غزة

رصد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، المجهودات المصرية لإيصال المساعدات لقطاع غزة، لافتًا إلى أن التحالف الوطني أطلق، صباح اليوم السبت، عددًا من الشاحنات التي انطلقت من القاهرة في طريقها إلى المعبر تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن التحالف الوطني يقوم بتجهيز وتجميع كل أنواع المساعدات من محافظات الجمهورية المختلفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل تقديمها إلى الشعب الفلسطيني كمساعدات إنسانية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح أنه تم تجهيز حوالي 50 شاحنة مساعدات، وهى الآن في مرحلة الإجراءات النهائية قبل دخولها إلى قطاع غزة، ويواصل التحالف الوطني تجهيز المزيد من الشاحنات خلال الساعات المقبلة لتصل إلى قطاع غزة، ويعد هذا الدور الذي تلعبه مصر في الفترة الأخيرة كمحاولة لتقديم الدعم المختلف للأشقاء في فلسطين.