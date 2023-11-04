وزير الصحة: السيسي  يتابع علاج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين يوميًا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي في مدينة العريش، اليوم السبت، أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس السيسي يتابع الأمر يوميًا علاج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، حيث يتم رصد الحالات وما تم من إجراءات وإرسالها إلى الرئيس، مؤكدا أن هذا لأمر يلقى كامل الدعم من الرئيس مهما كانت التكلفة والمجهود،و يتم توجيه الدعم الكامل للأشقائنا في فلسطين”.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الأطباء يقومون بعمل بطولي، مشيراً إلى أن ما تنشره وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أقل بكثير مما يتم رؤيته في الواقع من مأس، فكل الشكر والتقديرلأطباء وزراة الصحة والمتبرعين من قطاعات الدولة بشكل عام”.

وتابع وزير الصحة والسكان: إننا نتعامل مع الحالات بكفاءة واحترافية، في ضوء الحالات المتواجدة، منوها بأن الكوادر الطبية تقوم بعمل بطولي لمساعدة الأشقاء الفلسطنيين.

واستطرد "خالد عبد الغفار" أن مصر تستطيع أن تتعامل مع كافة أعداد المصابين، وإذا وجدنا أن هناك حالات تحتاج إلى دعم من الدول الأخرى سنفعل وسنتعاون، مؤكداً أن لدينا قدرة استيعابية ضخمة، واستقبال المصابين لا يقتصر على مستشفيات شمال سيناء فقط.