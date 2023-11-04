الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام بورنموث

أعلن بيب جواردولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل لاعبيه الأساسي لمواجهة بورنموث، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف الفرق لسماوي المباراة على ملعبه "الاتحاد" في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من البريميرليج.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - جون ستونز

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز - برناردو سيلفا - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز

- جيريمي دوكو- إيرلنج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلف توتنهام المتصدر بنقطتين فيما يأتي بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.