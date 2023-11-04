السيسي يشدد على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى قرار حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وشدد "السيسي"، خلال استقباله سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، بحسب بيان صادر عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

واستعرض الرئيس المصري الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار.

من جهتها، وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.