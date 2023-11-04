وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال يتابعان مشروع رقمنة الشركات الحكومية

عُقد اليوم السبت اجتماع جمع بين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ووزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، لمتابعة تقدم مشروع تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) في الشركات الحكومية والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير مهارات العاملين في هذه الشركات، بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء وتقليل النفقات. وتعد هذه الخطوة أيضًا جزءًا من جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.

تم خلال الاجتماع مناقشة التقدم الحالي للمشروع، بما في ذلك التعاقدات واختيار الكفاءات اللازمة لتشغيل المنظومة وتجاوز العقبات الإدارية. وتم أيضًا مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع والتحديات التي تواجهه.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون الوثيق بين وزارتيهما لدعم التحول الرقمي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية. وأشار إلى استمرار التعاون واللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع.

من جهته، أكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية المشروع في تحسين أداء هذه الشركات وضبط التكاليف وتطوير الأنظمة المالية والإدارية. وأوضح أن التحول الرقمي يشمل أيضًا إدارة الأصول بكفاءة وزيادة العوائد الاقتصادية.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والمستشارين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة قطاع الأعمال العام.