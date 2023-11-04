ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 شهيدا

السبت 04/نوفمبر/2023 - 01:39 م

قال المُتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدًا، مُشيرًا إلى ارتفاع محصلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على القطاع إلى 9488، بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأضاف القدرة، في إفادة صحفية، أن مُستشفيات القطاع مُتكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان المستمر منذ الـ7 من شهر أكتوبر الماضي هم من النساء والأطفال.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة كل الأطراف، توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.