برلماني يطالب بملاحقة إسرائيل وقادتها على جرائمها في غزة

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، أن مصر لها دور محورى في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى دائما إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية من منظور شامل، يضمن وقف انتهاكات الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. مشيدا بالموقف القوي للقيادة السياسية المصرية في رفض الانتهاكات والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو حل أزمة قطاع غزة، لما تتمتع به من ثقة دولية كبيرة، وعلاقة بكافة الأطراف والقوى. مضيفا: فلسطين تحتل مكانة خاصة لدى قلوب الشعب المصرى.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب رفع انتهاكات الاحتلال في غزة للجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتوثيق هذه الجرائم بقكل قوة وبتفاصيل عدوانها.

وشدد مصطفى، أن مهمة إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، خاصة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، في ظل سلطات الاحتلال بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، ودأبت على قصف المنشآت المدنية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء ودور عبادة، واستهداف المدنيين العزل، وهي كلها ممارسات تخالف القانون الدولى.

وواصل: على المنظمات الدولية سرعة التحرك ووقف العدوان الإسرائيلي، على غزة وإعلاء القيم الإنسانية والدفاع عن استهداف المدنيين، لأن المجتمع الدولى مسئول مسئولية كاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالى غزة، واستهدافه للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء.

واختتم أن وقفة مصر طوال الأزمة الحالية، دفعت اسرائيل لتغيير خططها وكشف أفعالها أمام العالم كله، وجرائمها منذ اللحظة الأولى مطالبا بتضافر الجهود لمحاسبة الكيان الصهيوني على فعلته وجرائمه وملاحقة قياداته.