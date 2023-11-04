في مؤتمر حاشد بالشرقية.. رئيس اتحاد الكرة يدعو الشباب للمشاركة في انتخابات الرئاسة وإعادة انتخاب السيسي

شهد مركز شباب ابن العاص، مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد نظمته حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية قي الانتخابات.

ودعا جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال المؤتمر الذي عقد على هامش بطولة كرة القدم بابن العاص جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة ليكمل ما بدأه.

وأوضح علام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إعادة الدولة المصرية لدورها الريادي دوليا وإقليميا، وحقق العديد من الإنجازات منها إعادة الأمن وتحقيق العديد من المشروعات القومية العملاقة.

كما أوضح أن الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تظل شاهدة على مسيرة عطاؤه الممتدة، مؤكدا أن الرياضة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي .

من جانبه أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات لا ينكرها إلا حاقد أو جاحد فما تحقق في مجال الصحة والإسكان والطرق وغيرها من المشروعات القومية دليل واضح للجميع علي علي عظمة ما حققه الرئيس.

وأشار إلى أن الرياضة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه تم تحقيق طفرة في البينة الأساسية والإنشائية للمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية وهو ما يجعل الشباب ملتف حول قيادته السياسية.

وقال محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، إن مصر قدرها أن تظل الحاضنة والراعية لأشقائها، ولن تسقط بإذن الله بفضل قيادتها الحكيمة، مشيراً إلى المواقف الشجاعة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، فعلت هتافات الجماهير عاشت مصر حرة وعاشت فلسطين أبية ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه قال المحاسب عمرو النادى مساعد المنسق العام لحملة شباب الجمهورية في كلمته علي هامش المؤتمر إنهم سعداء بالمشاركة فى هذا الحدث الرياضى الكبير وفى إطار حرص الدولة على دعم الشباب وتعزيز دورهم وتمكينهم فى كافة المجالات تم تدشين حملة شباب الجمهورية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى التنمية المستدامة.

وأضاف أن الحملة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى فى اقامة دولة مستقلة والتعاطف الكامل مع اهالى غزة وعدم قبول تصفية القضية الفلسطينية والتأكيد على التفويض الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اى قرار لحفظ الأمن المصرى ومقدراته

واختتم الحاضرون المؤتمر بالإجماع على ضرورة الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات والمشاركة بكثافة والاختيار بكل حرية، وأن يكون شعارا واحد وهو"كن مع الوطن" للتصدي لأي محاولات خارجية تحيط بالوطن



شارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بينهم الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري القدم، ونصر مطر منسق حملة مواطن في الخارج وهيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، وعبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لشؤون التنظيم، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، والكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة واللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب ونور هاشم عضو مجلس الشيوخ وخالد بدوى عضو مجلس النواب وعبدالله لاشين عضو مجلس النواب وعلاء عبد النبي عضو مجلس النواب.

397999706_1050645526118980_2088529955658053167_n

398038232_756860826377119_3450773103273846680_n