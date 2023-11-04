وقف أعمال بناء مخالف في إبشواى الفيوم واتخاذ الإجراءات القانونية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، بحملة لإزالة ووقف أعمال بناء مخالف وتعد علي الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بمركز ومدينة ‏ابشواي.

إزالة الفورية لمخالفات البناء

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ‏والتبوير‎.‎

وتوجيهات وتكليفات خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي، بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها فورًا‎ ‎.

وصرح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة سور بالبلوك الأبيض والاسمنت بناحية حوض رزقة بالوحدة المحلية بالعجميين على مساحة 80 متر

بحضور هيام محمد رئيس الوحدة، ووقف أعمال وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بالبلوك الأبيض داخل الكتلة السكنية خارج الحيز العمراني بناحية قصر منصور شرق البحر.

الجمعيات الزرا عية

وتم إزالة الأعمال المخالفة فورا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بناء على توجيهات الأستاذ خالد فراج رئيس المركز وتحت إشراف الأستاذ محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القري، والأستاذ فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة

وبحضور خالد الجاحد المشرف العام علي الإشغالات والتعديات.

كما شدد خالد فراج رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية واستمرارا التنسيق مع الجمعيات الزراعية لإحكام السيطرة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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