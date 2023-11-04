القبض على 10 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 10 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالعاصمة .

البداية عندما تم ضبط (عامل رخام "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر") وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقة الهاتف المشار إليه من (فرد أمن إدارى) أثناء تواجده بدائرة القسم، كرهاً عنه بإستخدام السلاح المشار إليه.. وبسؤال المجنى عليه أيد صحة الواقعة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص"حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم ، بمواجهته إعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك"، عثر بحوزته ( سلاح نارى " طبنجة " وطلقتان من ذات العيار) .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سائق وعاملين – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها (كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام ") بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب" الفك"بدائرة القسم بالإشتراك مع (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطه ، بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الجنوط بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية) وبحوزتهم عدد (35) جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة .



والقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة بولاق ، لقيامهم بسرقة (20) جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل"، تم بإرشادهم ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.