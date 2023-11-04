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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من شقة رجل أعمال بالمقطم

المتهمين
المتهمين
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه خاصة بالشركة عمله، وبداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، عن طريق استخدام نسخة من المفاتيح تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه.
تم بإرشاد المتهمة ضبط المبلغ المالى، وجزء بالعملة المحلية قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه.
باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على حارس عقار وابنته مبالغ طائلة المقطم