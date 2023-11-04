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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة في مستشفى الرمد (صور)

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة أثناء تلقي العلاج بالمستشفى
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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الرمد، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي قطاع غزة أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفى.

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة 

واطمأن محافظ بورسعيد على مستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، موجها بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم ومرافقيهم على أعلى مستوى.

وقدم محافظ بورسعيد باقات من الورود للمصابين، فضلا عن حقائب بها مجموعة من الهدايا التي تلبي احتياجاتهم اليومية.

يشار إلى أن مستشفى الرمد بمحافظة بورسعيد، استقبل على مدار اليومين الماضيين، أكثر من 6 مصابين وعدد من مرافقيهم من قطاع غزة لتلقي العلاج داخل المستشفى.

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