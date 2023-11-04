حار وشبورة كثيفة وضباب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.

وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الاحمر وجنوب سيناء وتمتد خفيفة ورعدية الى مناق من اقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر34 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى 23 درجة.