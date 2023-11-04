تفاصيل تجهيز التحالف الوطني للعمل الأهلي الدفعة الثانية من المساعدات لغزة

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن فور دخول آخر قافلة من معبر رفح إلى غزة ضمن الشاحنات الدفعة الأولى، تم تجهيز شاحنات الدفعة الثانية، حيث تم دخول حوالى 108 شاحنات مساعدات إلى غزة، كانت محملة بالأوية والسلع الغذائية.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الدفعة الثانية من الشاحنات ستكون على دفعات، وأن هناك دفعة مساعدات في طريقها إلى المعبر وتضم 50 شاحنة، تشمل موادًا غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بالإضافة إلى أغطية وملابس الشتاء.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال 50 شاحنة يوميًا، حيث يقوم التحالف يتجهيز 250 قافلة للتحرك إلى معبر رفح ودخول قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التحالف دائمًا ما يجرى التنسيق بينه وبين الهلال الأحمر والمؤسسات في غزة لمعرفة الأولويات الأكثر احتياجات داخل القطاع، لذلك الدواء في المقام الأول يأتي بعده المواد الغذائية في صورة معلبات فقط، لأن هناك لا يوجد غذاء أو كهرباء يستطيعوا من خلال تسوية الطعام وهكذا.

ونوه بأن المخزون من الطعام بالفعل كان انتهى داخل قطاع غزة، لكن منذ فتح معبر رفح، والأوضاع باتت في الاستقرار هناك على مستوى المساعدات.