إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية عن الشيخ زايد ومسيرته الأكثر طلبًا

تصدرت الكتب التي تتناول سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المكللة بالعطاء والإنجاز قائمة طلبات جمهور المعرض من منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية المشاركة في النسخة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك لما تتضمنه هذه الكتب من معلومات موثقة وغزيرة حول الشيخ زايد وإنجازاته التي شملت مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها مساعيه المثمرة مع إخوانه الآباء المؤسسين التي توّجت بقيام الاتحاد في ديسمبر 1971م.

ويعدّ الأرشيف والمكتبة الوطنية من أكثر المؤسسات الوطنية اهتمامًا بسيرة الشيخ زايد الخالدة، فقد عمل على تتبعها في إصداراته، حيث أصدر كتاب (قصر الحصن تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966) الذي يتطرق للدور الذي أداه الشيخ زايد قبل قيام الاتحاد، ثم جاء كتاب (زايد من التحدي إلى الاتحاد) ليستعرض ثلاث مراحل مميزة ومهمة في حياة الشيخ زايد السياسية حيث كان ممثلًا للحاكم في منطقة العين، ثم حاكمًا لأبوظبي ثم رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويغطي مسيرة أكثر من ربع قرن من حياة القائد الاستثنائي الذي لم يدخر جهدًا في سبيل قيام دولة الإمارات وتقدمها، وأما كتاب (زايد رجل بنى أمة) فإنه يوثق السيرة الذاتية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ قيام الاتحاد وحتى وفاته عام 2004، ويشمل الكتاب وجهات نظر عديدة معمقة أدلت بها شخصيات عاصرت الشيخ زايد، إلى جانب الاعتماد على الأرشيفات الوطنية والعالمية.

ويحرص جمهور المعرض على اقتناء الكتب التي تتناول حياة الشيخ زايد لما فيها من معلومات موثقة، ومآثر وقيم ومبادئ وطنية جُبلت عليها شخصية الشيخ زايد، وهذه المآثر تشكل بمجملها أسوة حسنة للقراء من مختلف الأعمار، وتعمل الأسر والمؤسسات التعليمية والرسمية على غرس هذه القيم النبيلة في نفوس الأجيال حتى يواصلوا مسيرة العمل والإنجاز للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته؛ في الوقت الذي تتطلع دولة الإمارات إلى الصدارة بين أكثر دول العالم تقدمًا.

وتحفل مجموعة الكتب التي تسلط الضوء على حياة الشيخ زايد وإنجازاته ومسيرته المباركة عددًا من العناوين التي تثبت أن القائد الخالد قد سبق عصره ببعد نظره ورؤاه التي ما زالت تضيء الطريق أمام دولة الإمارات التي تبهر العالم بإنجازاتها.

ومن أبرز إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي تتناول حياة القائد الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 كتاب (زايد والتميز) وقد ركز الكتاب في تطبيق مفاهيم التميز المؤسسي على مراحل بناء دولة الإمارات الزاهرة، حتى مرحلة الاقتصاد المعرفي الذي اعتبره الشيخ زايد من الركائز الأساسية للارتقاء والنهوض بالأمة، وكتاب(زايد ابن الصحراء صانع الحضارة).

ويبرز أهمية الصحراء في حياة الشيخ زايد وأثرها في صقل شخصيته، وكتاب (زايد بن سلطان آل نهيان حاكم العين (1946-1966)) ويسلط الضوء على مرحلة مهمة في مسيرته، ويصور بعض ملامح طفولة الشيخ زايد وشبابه ويتطرق الكتاب إلى جغرافية العين وحبه للعلم والمعرفة، وكتاب (زايد والتراث) الذي يحكي قصة الشيخ زايد واهتمامه بالتراث، وتأثره به طفلًا وشابًا، وحاكمًا ورئيسًا. وكتاب (رحلتي مع زايد) الذي يحكي فيه علي ناصر محمد (رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقًا) ذكريات عن علاقته بالشيخ زايد منذ عام 1974.وكتاب (زايد ومعجزة السعديات) وكتاب (خمسون عامًا في واحة العين) يسلطان الضوء على عبقرية الشيخ زايد في مجال الزراعة، وكتاب (أم كلثوم في أبوظبي) يستعرض تفاصيل استقبال الشيخ زايد للسيدة أم كلثوم أثناء زيارتها إلى أبوظبي، ذلك إلى جانب الإصدارات الأخرى التي صدرت عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهي محفوظة في مكتبة الإمارات بمتناول الباحثين والطلبة، وأبرزها: مجلدات (الفرائد من أقوال زايد)، ومجلدات ( يوميات زايد)، ومعظم الكتب الصادرة عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والتي تُعنى بالتاريخ الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة تتزين بجوانب من سيرة المؤسس والباني الشيخ زايد، ويكاد لا يخلو عدد من مجلتي (ليوا) و(المقطع) الصادرتين عن الأرشيف والمكتبة الوطنية من مقالات تستعرض مواقف ومحطات معينة في تاريخ الشيخ زايد طيب الله ثراه.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حسم كبير على أسعار الكتب المعروضة للبيع في منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض الشارقة للكتاب 2023.

كلام الصور

1-كتب الأرشيف والمكتبة الوطنية عن الشيخ زايد تحظى باهتمام الجمهور

2-وتجذب زوار المعرض بمختلف فئاتهم

3-الأرشيف والمكتبة الوطنية في مقدمة المؤسسات التي اهتمت بسيرة المؤسس والباني ومسيرته

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