برلماني يطالب بتحويل السيارات داخل الوزارات والمحافظات للعمل بالغاز الطبيعي

أشاد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50 %.

وطالب "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام بسرعة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الخطط والسياسات التى تكفل تنفيذ هذه التكليفات لتوفير الملايين من الجنيهات التى يتم إنفاقها على الوقود فى مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية.

كما طالب المنزلاوى الوزراء والمحافظين ومختلف رؤساء المؤسسات التنفيذية بالدولة بتحويل السيارات داخل الوزرات والمحافظات للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك البنزين موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه التكليفات للحكومة.