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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مطروح.. أجواء معتدلة ورياح نشطة

طقس مطروح .. أجواء
طقس مطروح .. أجواء معتدلة ورياح نشطة
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شهدت مدن ومراكز محافظة مطروح، اليوم السبت، أجواء خريفية معتدلة مع نشاط خفيف للرياح الشمالية والعكسية الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء، وظهرت السحب الخفيفة، خاصة على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي. 

حيث تأثرت المحافظة بهبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وارتفاع طفيف في الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة، والفرصة مهيأه لكل الأعمال البحرية والصيد. 

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات شركة مياه الشرب ومجلس مدينة مرسى مطروح ومعدات الحماية المدنية حال حدوث ذلك. 

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