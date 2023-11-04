تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات التى تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وذلك بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة.

وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العاملين وتأهيلهم خاصة على المنظومة الرقمية، وتسجيل وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها، وذلك بجميع الإدارات بما يواكب التطور التكنولوجي.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لوزارة التخطيط على جهودها لتطوير القطاع الحكومى مع أهمية حرص المتدربين على تحقيق أقصى استفادة حول كيفية تطوير العمل والتعامل الإلكترونى مع الملفات في إطار تطوير القدرات البشرية مع بناء الجمهورية الجديدة.

وتحفيزا للمتدربين بالدورة التدريبية لوزارة التخطيط وجه محافظ مطروح، للمهندس خالد إبراهيم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندس محمد حمدى مدير وحدة متابعة المراكز التكنولوجية؛ بحصر المتميزين في نهاية الدورة التدريبية لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير مع التأكيد على تحقيق أقصى استفادة لاستيعاب المنظومة الجديدة.

وكان فريق مدربي وزارة التخطيط قد أنهى تدريب العاملين بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية ويجري هذا الأسبوع حتى 11 نوفمبر تدريب وتأهيل العاملين بديوان عام المحافظة.

محافظ مطروح يتفقد فعاليات دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات

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