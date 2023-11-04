كاظم الساهر يقدم "أوقفوا الحرب" بالإنجليزية لدعم غزة

كشف المطرب العراقي كاظم الساهر أنه انتهى من كتابة كلمات أغنية جديدة بعنوان "أوقفوا الحرب"، مشيراً إلى أنه سيغنيها باللغة الإنجليزية لتحمل رسالة إلى العالم، لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الساهر، خلال جلسة حوارية بمعرض الشارقة للكتاب، بالإمارات، مساء أمس الجمعة، إنه يستعد للسفر إلى نيويورك اليوم السبت لتسجيل الأغنية، التي ينفذها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وشرح أنه كتب الأغنية باللغة العربية، وتولى شاعر بريطاني كتابتها بالإنجليزية، وتم تعديلها 7 مرات، مشيراً الى أنه سينتهي من تسجيلها وطرحها خلال أيام.

وأشار الساهر إلى أن لدية 7 أغنيات وطنية بالعربية، لكن هذه الأغنية سيغنيها بالإنجليزية، حتى تصل إلى كل أنحاء العالم.

وأعرب الساهر عن أسفه لما يجري في غزة، وتمنى أن يعم الأمان والسلام لأهل غزة، مشيرا إلى أن الأبرياء يدفعون الثمن غاليا في هذه الحرب.