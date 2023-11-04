إقلاع الطائرة 12 من الجسر الجوي الكويتي متجهة للعريش لإغاثة غزة

السبت 04/نوفمبر/2023 - 11:05 ص

أقلعت الطائرة الإغاثية 12 من الجسر الجوي الكويتي اليوم السبت، متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي تحمل سيارتي إسعاف لإغاثة قطاع غزة.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على الحملة عمر الثويني عقب إقلاع الطائرة، إن التكامل والتعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات والهيئات الخيرية في الكويت حقق السرعة في إنجاز الجسر الجوي الكويتي الهادف إلى تيسير وصول المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت الطائرة الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لغزة قد وصلت إلى مطار العريش الدولي أمس الجمعة محملة بعشرة أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر الجوي الكويتي حتى الآن إلى 290 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والمعيشية.