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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يؤكد أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرّمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية.

وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على التزام لبنان بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكية على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى.

حضر الاجتماع سفير لبنان في الأردن يوسف اميل رجي، ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

ميقاتي الأردن غزة بلينكن