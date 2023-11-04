إحالة شخصين لاتهامهما بترويج الحشيش والأقراص المخدرة للجنايات

إحالت جهات التحقيق المختصة شخصين الي محاكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح بطريقة غير شرعية.

كانت قد تسلمت نيابة المرج تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات عثر عليها بحوزة وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية واحرز التليفونات المحمولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ابريل الماضي من القبض علي عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من الترامادول والحشيش بمنطقة المرج.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (شخصين).. تواجدهم في العزبه البيضاء " بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (عدد 2500 قرص من عقار "الترامادول" وقطعة من مخدر الحشيش- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)