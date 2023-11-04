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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى 32 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

 

ويشهد الطقس شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 31 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى 23 درجة .

الارصاد حالة الطقس اليوم