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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة سباك سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب سباك أثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله عقب اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي سباك مصاب بكسور ونزيف، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المصاب بعمله وتركيب ماسورة صرف صحى اختل توازنه من الطابق الرابع وسقط مصابا وجري نقله إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم..

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أختل توازنه الطابق الرابع بمديرية أمن الجيزة بكسور سقط من الطابق الرابع قسم شرطة الدقي مديرية امن الجيزة مستشفى ام المصريين