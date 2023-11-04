قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

استهدف قصف صاروخي قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فبعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الامريكية في هدفا لمقاتلين في سوريا والعراق،حيث استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق ،قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

ويأتي هذا الاستهداف، غداة استهدافات مماثلة نفذتها "المقاومة الإسلامية في العراق" على قاعدتي "حرير" الجوية الأمريكية في أربيل شمال العراق، و"خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا.

كذلك، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أمس الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بالصواريخ.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد.

وقالت المقاومة في بيانها: "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".