"Leve Palestina".. أغنية تصدح بمظاهرات أوروبا منذ نصف قرن دعما لفلسطين

السبت 04/نوفمبر/2023 - 10:06 ص

أعادت حرب الاحتلال الإسرائيلي، على غزة، إحياء أغنية "Leve Palestina"، وهي أغنية سويدية عمرها أكثر من 50 عامًا، تبدأ كلماتها بـ"تحيا فلسطين وتسحق الصهيونية"، فما هي قصة تلك الأغنية، ومن غناها؟.

خرجت أغنية "Leve Palestina"، من السويد، وهي واحدة من أشهر الأغاني المتداولة عالميًا، ويرددها داعمو فلسطين في المظاهرات والمسيرات الداعية لها في الدول الأجنبية، خاصة السويد.

بعد النكبة، خرج بعض الفنانين الفلسطينيين إلى السويد، وساروا على خط يجمع بين الحفاظ على التقاليد الفلسطينية وأنماط التعبير الأخرى، وقتها خرج كاتب الأغاني جورج توتاري، وهو من مواليد الناصرة، إلى السويد، وهناك حاول رسم مسار فني جديد، وشكل فرقة "كوفية" مع سويديين، بحسب موقع "marxistreview".

ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، عام 1987، أصدرت فرقة "كوفية"، 4 ألبومات، و3 أسطوانات وشريط كاسيت، وعرضت أغنية تعيش فلسطين "Leve Palestina"، قبل نحو 50 عامًا وتحديدًا في سبعينات القرن الماضي، بحسب شبكة Alkompis السويدية، لتصبح من ذلك الوقت بمثابة نشيد لإعلان التضامن مع فلسطين.

ومنذ إطلاق الأغنية، انتشرت ألحانها وكلماتها حول أنحاء العالم، وتم ترديدها في العديد من الفعاليات، وتُرجمت إلى لغات عدة، كما أعيد توزيعها من قبل ثنائي الهيب هوب Medina.