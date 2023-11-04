"يديعوت أحرونوت": تل أبيب "غاضبة" من تصريحات الدبلوماسي الروسي ووصفتها بالسخيفة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن تل أبيب "غاضبة" من تصريحات الدبلوماسي الروسي، مُضيفة أن العلاقات بين البلدين تتراجع وسط استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في غزة.

حيث انتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة موقف إسرائيل من الحملة على غزة، مُشيرًا إلى أنها لا تستطيع الادعاء بحق الدفاع عن النفس باعتبارها "قوة احتلال".

بدورها، اعتبرت إسرائيل تعليقات الدبلوماسي الروسي "سخيفة"، متهمة موسكو بمحاولة تشتيت انتباه الرأي العام عن حملتها في أوكرانيا.

وتُشير التقارير إلى غضب تل أبيب من موقف روسيا الذي أدان الهجوم على غزة لكنه انتقد الفصائل الفلسطينية أيضًا، ما يعكس تصاعد التوتر بين البلدين وتدهور علاقاتهما إثر أحداث غزة وتبادل الاتهامات.

وأدانت روسيا هجوم فصائل المقاومة، لكنها انتقدت أيضًا قتل إسرائيل العشوائي للمدنيين ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.