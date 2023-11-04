بالصور.. أغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان عرضاً فنياً لفرقة قصر ثقافة اسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني مصطفى المري مدير الفرقة عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية ، ضمن سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

قدمت الفرقة العديد من أغاني الطرب الأصيل منها "الطير المسافر " و " يا مسهرني " و " من حبي فيك يا جاري" و " الحلوة داير شباكها" وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدى قطب والفنان عصام عبد النبي والتي نالت إعجاب الجمهور

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