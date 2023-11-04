نيبال: مصرع 128 شخصا جراء زلزال بقوة 6.4 ريختر

السبت 04/نوفمبر/2023 - 09:04 ص

أعلنت السلطات في نيبال، اليوم السبت، مصرع 128 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب غرب البلاد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية أن الزلزال تسبب في انهيار عشرات المنازل وانقطاع الاتصالات في كثير من القرى، وقد وقع ليلا على بعد 310 أميال غرب العاصمة كاتماندو.

وصرحت السلطات بأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لانتشال المصابين وجثامين الضحايا، مشيرة إلى أن الانهيارات الأرضية في بعض المناطق تسببت في قطع الطرق.

وقد توجه رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال على متن إحدى طائرات الإغاثة والمساعدات إلى موقع الزلزال لتفقد المناطق المتضررة.

يشار إلى أن الزلازل تشيع في نيبال، وكان قرابة 9 آلاف شخص لقوا مصرعهم عام 2015 جراء زلزال بقوة 7.8 درجة فيما تضرر مليون مبنى.