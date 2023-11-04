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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خبراء أمريكيون: المساعدات الأمريكية لإسرائيل دون أوكرانيا ضربة موجعة لكييف

الكونجرس
الكونجرس
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أفادت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن خبراء أمريكيين، بأن التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا يشكل ضربة كبيرة لكييف.

ووفقا للخبراء الأمريكيين: "التصويت الأخير في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا لا يبشر بالخير بالنسبة لكييف، فقد ظل دعم المؤسسة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يضعف منذ فترة طويلة.

وقال المؤرخ والخبير السياسي الأمريكي دان لازار، أن "قرار مجلس النواب سيؤثر بشكل كبير على نظام كييف. موضحا أنه "إذا فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التأثير على المشرعين، فإن الدعم لأوكرانيا سيتوقف وسيتسبب في كارثة للقوات الأوكرانية، والنتيجة ستكون انهيارا عسكريا بحجم أفغانستان إن لم يكن أكبر".

خبراء أمريكيون المساعدات الأمريكية لإسرائيل أوكرانيا كييف