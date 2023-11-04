ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في نيبال إلى 119 شخصًا

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مسؤول في الشرطة المحلية اليوم السبت، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال ارتفعت إلى 119 شخصا.

وقال جوبال شاندرا بهاتاراي، المتحدث باسم الشرطة في منطقة كارنالي للوكالة إن "الحصيلة ارتفعت إلى 119 قتيلا وما لا يقل عن 100 جريح".

ووقع زلزال بقوة 6.0 درجة على الحدود بين الهند ونيبال.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق مدينة جوملا النيبالية التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، وعلى بعد 166 كيلومترا شمال شرق مدينة باهريش الهندية التي يسكنها نحو 182 ألف نسمة. وعلى عمق 35 كيلومترا.