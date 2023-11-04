بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.25%، عند 11.977،33 نقطة.



فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28 % ليستقر عند 974،37 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.5 % بمجموع 882،19 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.25 % بمجموع 11.068،89 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 86 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 614 مليار درهم مغربي.