الذكاء الاصطناعي بديلًا للبشر| «ديلي ميل»: يمكنه شغل 20% من الوظائف بالمستقبل.. «مذيعة ومحامِِ» أبرز المهام.. و«إيلون» يصفه بـ«القوة الأكثر تدميرًا»

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من طبيعة حياتنا اليومية، مما نتج عنه تغيير طريقة عملنا والتواصل مع العالم من حولنا، وكذلك تأدية مهام معقدة كان في الماضي يقوم بها البشر مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج إلى أن مع مرور الوقت تطورت تلك التكنولوجيا وأمست قادرة القيام بمهام ووظائف كان للبشر يقومون بأدائها، ولكن مع تقدم تلك التكنولوجيا والاستمرار في تطويرها، من المهم جدًا مراعاة المخاطر والعواقب المحتملة المرتبطة بتطويره.

ونرصد في خلال التقرير التالي عبر «البوابة نيوز» أبرز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبعض الابتكارات الحديثة المستخدمة في العالم الافتراضي وكذلك نسلط الضوء على المخاطر المحتملة التي يجب أن نضعها في عين الاعتبار بينما يواصل البشر تطوير هذه التقنيات القوية والاعتماد عليها، وآراء إيلون ماسك في تلك التكنولوجيا والمخاطر المحتملة منها في المستقبل، كالتالي..

«إيلون» يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، من المخاطر المترتبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة المسماة بالذكاء الاصطناعي بأنه "القوة الأكثر تدميرًا" على الإطلاق.

الذكاء الاصطناعي يستحوذ على وظائف البشر

وناقش «ماسك» خلال مقابلة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، مجموعة من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وبعض السياسات، وقال لـ سوناك خلال المحادثة، إنه سيأتي وقت لا تكون فيه هناك حاجة إلى وظيفة لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بكل الوظائف.



وقال «ماسك»: الذكاء الاصطناعي مع تطوره المستمر سيكون في المستقبل قادر على مجاراة الذكاء البشري، مضيفًا "نحن نشهد هنا القوة الأكثر تدميرًا في التاريخ، يمكنك الحصول على وظيفة إذا كنت تريد وظيفة لتحقيق الرضا الشخصي، لكن الذكاء الاصطناعي سيفعل كل شيء"، وفقًا لما ذكره موقع «the times of india».

حياه بلا معنى

وتوقع «ماسك» أنه لن توجد هناك وظائف بالمستقبل، لأن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ عليهم ويشغل مكان البشر في تلك المهام الوظيفية، مضيفًا: أن أحد تحديات المستقبل سيكون كيف نجد المعنى في الحياة لأن الحياة ستكون بلا معنى.



وأكد «ماسك» على أنه لا ينبغي للحكومات أن تتعجل في طرح تشريعات الذكاء الاصطناعي، واقترح على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا في المساهمة في كشف المشاكل لأنها الجديرة بهذا العمل، ويمكنهم مشاركة النتائج التي توصلوا إليها مع المشرعين المسؤولين عن كتابة قوانين جديدة.



«ديلي ميل»: يمكن للذكاء الاصطناعي الهيمنة على 20% من وظائف المستقبل

نشر موقع صحيفة «DailyMail»، في تقرير لها، قال خلاله ريتشارد ديفير خبير الذكاء الاصطناعي، ورئيس الهندسة الاجتماعية: "أعتقد أن تطبيق "ChatGPT" يمكن أن يحل محل 20% من وظائف البشر بوضعه الحالي، وذلك في غضون 5 سنوات".

وأضاف خبير الذكاء الاصطناعي: أن كل توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من صنع روبوتات قادرة على تنفيذ المهام ليست بالضرورة قادمة من أجل أن تحل محل البشر في وظائفهم، لكن من يمتلك روبوتًا بهذه القدرات سيمثل علامة فارقة"، وهذه ليست مجرد موضة جديدة مثل "بيتكوين" أو "NFTs" أو العدسات اللاصقة الذكية".

- أمثلة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

تطبيق "ChatGPT"



منذ إطلاق تطبيق "ChatGPT" وهو عبارة عن روبوت محادثة للذكاء الاصطناعي - في أواخر العام الماضي فكان بمثابة حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي، ولكن أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثيره على سوق العمل.

ومن مهامه التي يمكنه أداؤها هي قدراته على كتابة القصائد، والسيناريوهات، وإجراء مقابلات العمل، ومحاكاة غرف الدردشة بأكملها، ولكن شغله لتلك المهام أثارة مخاوف البعض من إمكانية أن تتولى بسرعة وظائف في خدمة العملاء وكتابة النصوص وحتى مهنة المحاماة.

وانتهرت شركة مايكروسوفت الفرصة بدورها، واستثمرت 10 مليارات دولار في تطبيق "ChatGPT"، وقالت: «إن التكنولوجيا ستغير كيفية تفاعل الناس مع أجهزة الكمبيوتر».

وعلى جانب آخر يرى «ديفير»، أن مشكلة استبدال وظائف البشر والاستحواذ عليها من قبل الذكاء الاصطناعي لن تكون عملية تلقائية وإنما ستلحق الموجة الأولى الأشخاص الأقل خبرة الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مهامهم اليومية.

«محامي روبوت» يترافع في المحكمة

اتخذت منظمة DoNotPay تطبيق "ChatGPT" كوسيلة حديثة للدفاع عن الأشخاص البشر في المحكمة ضد غرامات السرعة.

وتم تطوير الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بواسطة شركة ناشئة تسمى DoNotPay، وسيتم تشغيله على هاتف ذكي والاستماع إلى جميع المرافعات في المحكمة في الوقت الفعلي.

ومثل المحامي البشري، سيخبر الروبوت المدعى عليه بما سيقوله عبر سماعات الرأس.

استخدامات ChatGPT

ووفقًا لتقرير "DailyMail"، فإن إمكانيات حالات استخدام "ChatGPT" لا حصر لها. إذ أن الأمثلة لأشخاص يستخدمون النظام الأساسي عديدة سواء من تعلم كيفية إصلاح سياراتهم، إلى كتابة تعليمات برمجية واضحة لعمليات الاختراق".

لكن ديفير قال إنه على عكس بعض التحذيرات حول التكنولوجيا، يجب أن يكون الأشخاص في المهن الإبداعية بأمان في وظائفهم - في الوقت الحالي.

ونصح بضرورة اعتماد المحترفين المبدعين تبني التكنولوجيا واستخدامها لزيادة مهاراتهم الخاصة.

روبوتات إلكترونية لمساعدة الحجاج

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا لها دور ومكانة بارزة في حياتنا، لتأتي العديد من التساؤلات المهمة عما يمكن أن يقدمه التطوّر التكنولوجي في خدمة الممارسات الدينية والشعائرية

وكان للمملكة العربية السعودية دور بارز في الاستفادة القصوى من تلك التكنولوجيا الحديثة لجعل لتأدية مناسك الحج والعمرة أكثر سهولة وبساطة.

وكان ذلك ظاهرًا من خلال التوسع في استخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال موسم الحج الحالي للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل الصحفيين

تقوم عدد من الشركات حاليًا بإحلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليكون بديلًا للوظائف البشرية ومن تلك المهام وظائف الصحفيين.



تداول رواد السوشيال ميديا خلال الأعوام الماضية أخبار ومعلومات تفيد أنه بالإمكان أن يتم إحلال الآلة مكان الإنسان، ومما لاشك فيه أن تلك الأخبار تثير الريبة لدى البشر عامة، لأننا هنا نتكلم عن مستقبل العمال والأعمال، في شتى المجالات مع استمرار التطور التكنولوجي المتسارع للذكاء الاصطناعي.

مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

أطلت علينا منذ وقت قريب مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما أثار جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي ككل، وذلك مع إطلاق إحدى الصحف الإلكترونية المحلية تلك الأخبار عن المذيعة الشقراء التي تعمل بخاصية التكنولوجيا الحديثة.

مخاطر الذكاء الاصطناعي



من الجدير بالذكر معرفة أنه بما أن للذكاء الاصطناعي إيجابيات كذلك له العديد من السلبيات التي قد تصل إلى مخاطر تهدد البشر ومع توسع قدرات الذكاء الاصطناعي وانتشاره، ستستمر المخاطر المرتبطة به في التطور، وفيما يلي أكثر خمسة مخاطر للذكاء الاصطناعي انتشارًا.

وصرح خبراء في مجال الصحة أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث آثار صحية سلبية، حسبما ذكروا في دراسة نشرت نتائجها بمجلة BMJ Global Health، ومن ضمن المخاطر التي أشار إليها الخبراء:



- هناك مخاطر مرتبطة بالجانب الطبي وقطاع الرعاية الصحية وتشمل احتمال أن تتسبب أخطاء الذكاء الاصطناعي في إلحاق الضرر بالمرضى، وكذلك أمور تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها.

- ومن الأمثلة الواردة عن الضرر هو استخدام مقياس التأكسج النبضي الذي يحركه الذكاء الاصطناعي والذي بالغ في تجارب بتقدير مستويات الأكسجين في الدم لدى المرضى ذوي البشرة الداكنة، مما أدى إلى سوء معالجة نقص الأكسجة لديهم.

- يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا إلحاق الضرر بصحة الملايين من خلال المحددات الاجتماعية للصحة عبر التحكم في الأشخاص والتلاعب بهم، واستخدام الأسلحة المستقلة الفتاكة، والآثار الصحية العقلية للبطالة الجماعية في حالة قيام الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي بتسريح أعداد كبيرة من العمال.

- كذلك التهديدات من استحواذ تكنولوجيا الذكاء الذكاء الاصطناعي على نسبة كبيرة من وظائف البشر مع الاستمرار والانتشار الواسع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقال مجموعة من الخبراء: "لا نعرف كيف سيستجيب المجتمع نفسيا وعاطفيا لعالم يكون فيه العمل غير متوفر وتأثير ذلك على الصحة الجسدية لأفراد المجتمع".



- شددوا الخبراء على أنه يجب فرض حظر على تطوير الذكاء الاصطناعي العام الذي يتحسن ذاتيا"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.