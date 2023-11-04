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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع أكثر من 54 شخصًا وإصابة العشرات في زلزال نيبال

زلزال نيبال
زلزال نيبال
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن مسؤولين نيباليين أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال ارتفعت إلى 54 شخصا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤولين: "قتل 54 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات".

ووقع زلزال بقوة 6.0 درجة على الحدود بين الهند ونيبال.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق مدينة جوملا النيبالية التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، وعلى بعد 166 كيلومترا شمال شرق مدينة باهريش الهندية التي يسكنها نحو 182 ألف نسمة. وعلى عمق 35 كيلومترا.

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