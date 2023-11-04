نتنياهو يرفض الضغوط الأمريكية من أجل هدنة إنسانية في غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، الضغوط الأمريكية المتزايدة من أجل "هدنة إنسانية" في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من شهر لحماية المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأصر على أنه لن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار حتى يتم استرجاع حوالي 240 رهينة من قبضة حماس وفق ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الثالثة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف القتال لفترة وجيزة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتزايد القلق بشأن تصاعد عدد القتلى الفلسطينيين وتفاقم بؤس المدنيين نتيجة أسابيع من القصف الإسرائيلي والهجوم البري الموسع الذي يهدد بإصابات أكبر.