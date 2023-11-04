«الأونروا» تعلن مقتل 72 من موظفيها في غزة

أعلنت وكالة "الأونروا" مقتل 72 من موظفي الوكالة الأممية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعتبر كبيرا لعمال الإغاثة للأمم المتحدة في نزاع بوقت قياسي قصير، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأمس الجمعة، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا، مشيرًا إلى مقتل 38 شخصًا فيها.

وقال وايت عبر الفيديو: "إنهم أشخاص يبحثون عن الحماية التي يؤمنها علم الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي"، حسبما أوردت وكالة "وفا".

وأضاف أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المجتمعين للاستماع إلى تقرير حول الوضع الإنساني في قطاع غزّة: "الحقيقة أنّنا لا نستطيع حتى توفير الأمن لهم تحت راية الأمم المتحدة".