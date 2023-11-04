وزير الشباب: الدولة تعطي كل الدعم والتسهيلات لجذب وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الدولة المصرية وتوفير كل السبل وأوجه الدعم لجذب المزيد من الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها بمصر منوها على امتلاك الدولة المصرية البنية التحتية الرياضية على أعلى مستوى وامتلاك مصر لكافة المقومات؛ لإنجاح أقوى الأحداث والفعاليات الرياضة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك إثر إطلاق وزير الرياضة اليوم الجمعة لبطولة ايرون مان والتى تأتى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر الى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمحافظة على التعاون والجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة من المحافظة لإنجاح مهرجان البحر الأحمر.

وقال وزير الشباب والرياضة أن هذا الحدث يمثل الشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص ممثل فى شركة ايجل منظمة الحدث اليوم.

فيما أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود مجموعة العمل بالإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة أحمد عبد الخالق .

وأضاف صبحي ان هذا الحدث يعد واحدا من أهم الأحداث الرياضية والتى تمثل الاستراتيجية الرياضية المصرية ، مشيرا إلى أننا منذ فترة وجيزة وتحديدا فى محافظة جنوب سيناء قد نظمنا حدث عالمي آخر لا يقل أهمية عن حدث اليوم وهو سباق "تور دي فرانس"

مضيفا وزير الرياضة اننا قد نجحنا فى تنظيم : ٣٢١" بطولة ما بين دولية وقارية وعربية خلال الفترة الماضية .

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا نقوم بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى استمرار الحراك و والعمل فى جميع الجهات وهو ما ننفذه فى وزارة الشباب والرياضة بالسير قدما نحو العمل وتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية .

واكمل وزير الشباب حديثه ، من هنا نتوجه بخالص التعازي للشعب الفلسطينى فى ضحاياه وقلوبنا جميعا معهم .

الجدير بالذكر أن بطولة Iron Man تُعدُّ واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام في منطقة سهل حشيش، بتنظيم فريق إيجلز بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة عدد كبير من دول مختلفة حول العالم.

كما شارك في البطولة ما يقارب 1000 متسابقًا من 52 دولة مختلفة، يتراوح أعمارهم بين 18 و72 عامًا، وتعد سلسلة آيرون مان وايرون مان 70.3 من التجارب الفريدة من نوعها لعشاق رياضة الترياثلون على المستوى العالمي، وتعتبر هذه النسخة الثالثة في مصر، حيث شهدت مشاركة أكثر من 5000 رياضي خلال نسخة العام الماضي بالإضافة إلى النسخة الحالية .

