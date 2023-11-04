«الإصلاح والنهضة»: ينتقد موافقة الكونجرس الأمريكي على مساعدة إسرائيل

انتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة موافقة مجلس النواب الأمريكي على قانون مساعدة إسرائيل واصفا ذلك القرار بأنه "وصمة عار" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف «عبد العزيز» بأن هذا القرار يصعب من أي محاولات مستقبلية لدور أمريكي كوسيط يمكن الاعتماد عليه في عملية السلام في المنطقة.

وأشار «عبد العزيز» إلى أن دوي "الحرب والدمار" بات أعلى من صوت "تراتيل السلام"، وأن الأصوات العاقلة في العالم عليها الآن وبشكل عاجل أن تجتمع سويا لإنقاذ الإنسانية من ويلات اتساع الصراع في المنطقة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أنه لا يزال هناك فرصة لأحرار العالم أن يستمعوا لما نادى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام، حقنا للدماء ودفعا لمسيرة الإنسانية.