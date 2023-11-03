المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات جريمة حرب

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات "جريمة حرب" و"جريمة أخلاقية" و"جريمة ضد الإنسانية".

وقال المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - إن حكومة الاحتلال ترتكب مجددا مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفى الشفاء بقصفها سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وكذلك القصف المتعمد على محيط مستشفى القدس، واستهداف المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا.

وأضاف أن ذلك يشير إلى تصميم الاحتلال على استهداف القطاع الطبي الذي استشهد من عناصره ما يزيد عن 100 مسعف وطبيب وسائق إسعاف، وارتكاب حرب الإبادة الجماعية، وتمرده على المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، غير مكترث لمواقف المجتمع الدولي أو لأي اعتبارات أو عواقب جنائية.

وشدد المجلس على أن القتل المتعمد للصحفيين والمراسلين، الذين وصل عدد الشهداء منهم أكثر من 42 صحفيا، آخرهم مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، الذي استشهد مع أسرته وأطفاله، جريمة تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

وأكد المجلس أن هذه الجرائم تكشف أكاذيب تصريحات وخداع حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية المتعطشة للدم، التي تضلل الرأي العام بإدعائها وجود مناطق ومسارات آمنة يتوجه من خلالها ولها المواطنون إلى جنوب القطاع، حيث تم قصف هذه المسارات وإبادة المئات من الأبرياء على شارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، وما زالت أشلاؤهم وجثامين عدد منهم ملقاة في المكان.

وشدد المجلس على أن هذه الجرائم وعمليات التطهير، على وحشيتها وبشاعتها، لن تدفع الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة العربية بما فيها القدس التي تتعرض لهجمات استعمارية تهويدية، إلى النزوح وترك أرضهم ورفع الراية البيضاء، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة الصمود والدفاع عن كرامتهم ووطنهم.