تونس تؤكد ضرورة توحيد الجهود من أجل الوقف الفورى للعدوان على فلسطين

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف من أجل وقف فورى للعدوان على الأراضى الفلسطينية، وفتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الإنسانيّة العاجلة بشكل آمن ومستدام.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان، اليوم /الجمعة/ - أن ذلك جاء خلال الرسائل الرسمية التى أرسلها عمار لنظرائه من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى والأمناء العامّين لمنظّمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظّمة التعاون الإسلامى والاتحاد الإفريقى والمنظمة الدولية للفرنكفونية والممثل السّامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأضافت أن الرسائل تناولت تعميق وتعجيل التشاور والتحرك لإنهاء آخر معاقل الاستعمار فى العالم بإرجاع الحق الفلسطينى دون مماطلة أو تسويف.