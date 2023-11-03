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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي آلاف النازحين تابعة لـ"أونروا"

قصف مدرسة
قصف مدرسة
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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مجزرة جديدة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد قصفها مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر بقطاع غزة بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة "أسامة بن زيد" التابعة للأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة "الصفطاوي" شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من المجزرة، جثامين الشهداء وقد تحولت إلى أشلاء.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة، عندما كان الآلاف من النازحين متواجدين بداخلها.

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