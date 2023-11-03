الخارجية الروسية: لا معلومات لدينا حول صحة الروس الذين تحتجزهم "حماس"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن موسكو ليس لديها حاليا أي معلومات حول الوضع الصحي للمواطنين الروس الذين تحتجزهم حركة "حماس" كرهائن في قطاع غزة.

وقال المسئول الروسي -ردا على سؤال حول ما إذا كان الروس الذين تحتجزهم "حماس" على قيد الحياة - "ليس لدينا مثل هذه المعلومات، ولا يوجد أي اتصال مع الرهائن".

وأضاف أن موسكو تحافظ على اتصالات مع "حماس"، بما في ذلك لبحث مسألة إطلاق سراح الرهائن. وتابع "يجب أن يعرفوا مكان وجود الرهائن، كما قلنا إن حماس هي التي يجب أن تقدم هذه المعلومات إلى الصليب الأحمر الدولي، الذي يجب أن يذهب إلى هناك، ويأخذ الرهائن وينقلهم إلى إسرائيل، إلى أقاربهم.

لا يمكننا المشاركة في هذا. وفي الوقت نفسه تقول حماس إن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يمكنهم الذهاب لتحرير الرهائن تحت القصف". كانت الأمم المتحدة قد ذكرت أن إسرائيل تحتجز 5000 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلا، وقالت إن حوالي 1100 من هؤلاء اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة.