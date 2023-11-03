القس أندرية زكي يشارك في احتفال U Turn بحضور أكثر من ١٤٠٠٠ مشارك

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الجمعة، في احتفال "لف وارجع U Turn" بحضور أكثر من ١١٠٠٠ مشارك، و٣٠٠٠ طفل من مختلف كنائس مصر الأنجيلية، وبمشاركة الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس قناة الملكوت والواعظ العالمي، والقس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوباره، كما شارك القس زياد شحاده، وماك باول بمجموعة رائعة من الترانيم، بجانب حضور عدد كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام وخدام الكنائس الإنجيلية.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب الحفل، وفي بداية كلمته قال:"الإخوة الأحباء، أرحب بحضراتكم جميعًا ، وأرحب بالدكتور القس مايكل يوسف وزوجته السيدة اليزابث يوسف أهلًا بكما في مصر، وأود أن أتقدم بالشكر على القائمين على هذا اللقاء، خدمة Leading the Way وجميع فرق الخدمة المتعددة التي شاركت في تنظيم هذا اليوم، كما يسعدني ان أقدم الدكتور القس مايكل يوسف الذي يفتخر انه من أصل مصري ومؤسس قناة الملكوت وخدمة Leading the way وراعي كنيسة الرسل بأطلنتا جورجيا. وألف عدد من الكتب وترجم عدد منهم الي اللغة العربية وقد اصدرتها دار الثقافة، وهو عاشق لمصر ومحب للمصريين ومرتبط ببلده ارتباط وثيق وشارك في كثير من المواقف المشرفة الداعمة لمصر.



وتابع رئيس الطائفة خلال كلمته:" تغيير الاتجاه هو العودة "U-Turn" إلى هويتنا الأصلية

كمثل الابن الضال، واليوم فرصة للرجوع لأنفسنا، لنرى ماذا كنا وكيف أصبحنا، ياأحبائي عالم اليوم مليء بكل ما يمكن أن يشتتنا، عن إدراك هويتنا وفقدان سلامنا، وعلينا أن نعلم بأن العودة قرارٌ حُر و تأكيد على الرجاء، وطريق ومسيرة حياة".

1ee9757f-89d4-4502-bdaf-27bde5bfd993

437d9f8f-9d78-4c9d-9f63-c5f8af7cf915

18e35cd0-53a5-484a-8b81-0cbf5e0cca3a

73974960-c10f-4856-8472-ac4009dfa0e6

74355671-8549-40e4-946c-e5a93537c73c

912e3b42-e3c7-491b-9992-ee9a203d6b45