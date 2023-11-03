اتحاد جدة يسقط أمام الشباب في الدوري السعودي

سقط فريق اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، في فخ الهزيمة أمام الشباب بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تلقت شباك الاتحاد، هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول، عن طريق كارلوس جونيور في الدقيقة 14 من صناعة فواز الصقور، لتنتهي المباراة بهذا الهدف، ليفوز الشباب على اتحاد جدة في فرحة عارمة لجماهير شيخ الأندية.

ولم تفلح محاولات لاعبي العميد في إدراك هدف التعادل، بالرغم أن البرتغالي نونو سانتو بدأ اللقاء بالثلاثي الهجومي الأساسي، كريم بنزيما، رومارينيو، وعبدالرزاق حمدالله.

بتلك الهزيمة، تعثر اتحاد جدة للمرة الرابعة على التوالي في الدوري السعودي، سواء بالتعادل أو بالهزيمة، ما يضع سانتو في مأزق أمام جماهير النادي.

بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 21 نقطة في المرتبة السادسة.