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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عمان تستنكر استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في غزة

قصف غزة
قصف غزة
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 أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، وقوافل مركبات الإسعاف في قطاع غزة، والتي أدت لسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل استمرارا لجرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وعبرت سلطنة عمان في بيان صادر من وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة كافة وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل للتوقف عن اعتداءاتها المستمرة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرّك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي وفي إنهاء العدوان والاحتلال اللا مشروع للأراضي الفلسطينية.

سلطنة عمان قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي