الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسية لغسل أموال النخب الروسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المواطنة الروسية إيكاترينا جدانوفا، لما وصفته بـ"دورها فى غسل مئات الملايين من الدولارات باستخدام العملة الافتراضية نيابة عن النخب الروسية الخاضعة للعقوبات".

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن جدانوفا قدمت مجموعة من الخدمات الافتراضية والقائمة على النقد وغيرها من الخدمات للعملاء الروس الذين يسعون إلى غسل الأموال أو إخفاء مصادر ثرواتهم، كما قدمت هذه الخدمات للأفراد المرتبطين بمجموعة برامج الفدية التى حددتها السلطات الأمريكية على أنهم يشكلون تهديد ضد مقدمى الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الإجراء الذى اتخذ اليوم يسلط الضوء على عواقب دعم وكلاء الكرملين الفاسدين، ويؤكد جهود الولايات المتحدة لمعالجة إساءة استخدام العملة الافتراضية لغسل الأموال غير المشروعة، ويكشف أنشطة غسل الأموال التى تقوم بها جهة غير مشروعة.

ويتوافق هذا الإجراء أيضًا مع التزام مجموعة السبع باتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات وإغلاق الثغرات التى تسمح للاتحاد الروسى ونخبه ووكلائه والأوليغارشية بالاستفادة من العملة الافتراضية لتعويض تأثير العقوبات الدولية.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية سلامة النظام المالى الخاص بها، بما فى ذلك النظام البيئى للأصول الافتراضية. وستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لاستهداف الجرائم الإلكترونية التى تتخذ من روسيا مقرًا لها ومواجهة التهديد الذى تشكله برامج الفدية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.