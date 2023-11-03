أمريكا تفرض عقوبات على مسؤول سابق في كوسوفو بسبب تورطه في عمليات فساد

أدرجت الولايات المتحدة نيكسات كراسنيكي، المدير السابق لقسم المشتريات في وزارة التجارة والصناعة في كوسوفو، على قائمة العقوبات ومنعه بشكل عام من دخول الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بــ "تورطه في فساد كبير".

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن كراسنيكي باعتباره موظفًا عامًا مسؤولًا عن الإشراف على عقود المشتريات، أساء استغلال منصبه العام من خلال قبول الرشاوى في مقابل منح عقد يسمح ببناء منطقة صناعية في بلدية دريناس من قبل شركة التشغيل إلتوني.

ويوضح إجراء اليوم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أولئك في كوسوفو الذين يسعون إلى محاسبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين، ويؤكد هذا التصنيف التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد، الذي يضر بالمصلحة العامة، ويعيق الرخاء الاقتصادي للدول، ويحد من قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية لاحتياجات شعوبها- على حد قول البيان.